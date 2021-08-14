Trabzonspor'da Koray Kılınç ayrılığı yaşandı. Trabzonspor ile kampa dahi olan Koray Kılınç'ın yeni takımı belli oldu.

Karadeniz Gazetesi'ne göre, Hekimoğlu Trabzon FK ile görüşen ancak Batuhan Karadeniz'in ayrılığı nedeniyle gerçekleşmeyen transfer sonrası Koray rotasını Sarıyer'e çevirdi.

Trabzonsporlu oyuncunun 14 Ağustos Cumartesi günü kiralık olarak sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.

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