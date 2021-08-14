14 Ağustos 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da Koray Kılınç'ı kiraladı!

Trabzonspor genç oyuncuyu kiraladı!
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Trabzonspor ile yollarını ayıran Koray Kılınç'ın yeni takımı belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kampa dahil edilmeyen genç oyuncunun yeni adresinin Hekimoğlu Trabzon olması beklenirken, futbolcunun, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sarıyer Spor Kulübü'ne imza atacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Koray Kılınç ayrılığı yaşandı. Trabzonspor ile kampa dahi olan Koray Kılınç'ın yeni takımı belli oldu.

Karadeniz Gazetesi'ne göre, Hekimoğlu Trabzon FK ile görüşen ancak Batuhan Karadeniz'in ayrılığı nedeniyle gerçekleşmeyen transfer sonrası Koray rotasını Sarıyer'e çevirdi.

Trabzonsporlu oyuncunun 14 Ağustos Cumartesi günü kiralık olarak sözleşmeyi imzaladığı öğrenildi.

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