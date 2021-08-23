Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Sivasspor maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Sivasspor, senelerdir istikrarlı ve iyi bir oyun oynayan, 2-3 senedir de Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Başlarında da çok deneyimli Rıza hoca var. Hocayla beraber ivme kazanmış durumdalar. İki takım da yoğun bir trafik yaşıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;

"Sivasspor, senelerdir istikrarlı ve iyi bir oyun oynayan, 2-3 senedir de Avrupa kupalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil eden bir takım. Başlarında da çok deneyimli Rıza hoca var. Hocayla beraber ivme kazanmış durumdalar. İki takım da yoğun bir trafik yaşıyor."

"1.5 yıl oldu pandemi süreci başlayalı. 1.5 senedir seyircisiz oynanan bir lig var. Aşılama çok değerli, aşı olmayanlar stadyuma gelemiyorlar. Biz burada taraftarımızı görmek istiyoruz, lütfen aşılamayı hızlandıralım."

"İki tane iyi takım ve yüksek konsantrasyonda odaklanarak başlayıp sonuna kadar bu şekilde devam etmek istiyoruz. Taraftarımız Roma maçında bize çok destek verdiler. Maç sonu dahil bu takım onlara iyi mesajlar verdi. Bizde bu desteğe, taraftara layık olmaya çalışacağız."

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