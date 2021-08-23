23 Ağustos 2021, Pazartesi

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Trabzonspor Sivasspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu!

Trabzonspor Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup eden Trabzonspor, 2. haftada Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Sivasspor maçının VAR hakemi ise Alper Ulusoy oldu. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Saat 19.15'de başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.

Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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