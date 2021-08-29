29 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Giresunspor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu

Avcı’dan Giresunspor maçı sözleri!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Lige 2’de 2 yaparak başladık. Yorgunluklar ve sakatlıkların olduğu bir hafta yaşıyoruz. Nefes almak istiyoruz. Tabelada göründüğü gibi bir takım değil. Özellikle kalitemizi, sabrımızı, duygumuzu, aklımızı kullanarak sonuca gitmek istiyoruz. Trabzonspor kazanmak için oynar ve sahaya bunun için çıkacağız." dedi.

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER;

Öncelikle kaptanımız Uğurcan'ın 100. Trabzonspor formasıyla maçı. Umarım daha çok maçları başarılarla dolu olsun. 44 yıl sonra Giresunspor lige çıktı onları tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Eski statlarına futbolcu olarak gelmiştim. İyi bir hizmet olmuş statları. Bugün 25. gün Ağustos 5 ve bugün 29. 7. resmi müsabakaya çıkıyoruz. Lige 2'de 2 yaparak başladık. Yorgunluklar ve sakatlıkların olduğu bir hafta yaşıyoruz. Nefes almak istiyoruz. Tabelada göründüğü gibi bir takım değil. Özellikle kalitemizi, sabrımızı, duygumuzu, aklımızı kullanarak sonuca gitmek istiyoruz. Trabzonspor kazanmak için oynar ve sahaya bunun için çıkacağız.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Giresunspor-Trabzonspor | CANLI Giresunspor-Trabzonspor | CANLI
Fırtına’nın kamp kadrosu belli oldu! Fırtına'nın kamp kadrosu belli oldu!
Bu eleştirileri doğru bulmuyorum "Bu eleştirileri doğru bulmuyorum"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör