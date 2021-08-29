29 Ağustos 2021, Pazar
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İŞTE O SÖZLER;
Öncelikle kaptanımız Uğurcan'ın 100. Trabzonspor formasıyla maçı. Umarım daha çok maçları başarılarla dolu olsun. 44 yıl sonra Giresunspor lige çıktı onları tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Eski statlarına futbolcu olarak gelmiştim. İyi bir hizmet olmuş statları. Bugün 25. gün Ağustos 5 ve bugün 29. 7. resmi müsabakaya çıkıyoruz. Lige 2'de 2 yaparak başladık. Yorgunluklar ve sakatlıkların olduğu bir hafta yaşıyoruz. Nefes almak istiyoruz. Tabelada göründüğü gibi bir takım değil. Özellikle kalitemizi, sabrımızı, duygumuzu, aklımızı kullanarak sonuca gitmek istiyoruz. Trabzonspor kazanmak için oynar ve sahaya bunun için çıkacağız.
Giresunspor Trabzonspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Lige 2’de 2 yaparak başladık. Yorgunluklar ve sakatlıkların olduğu bir hafta yaşıyoruz. Nefes almak istiyoruz. Tabelada göründüğü gibi bir takım değil. Özellikle kalitemizi, sabrımızı, duygumuzu, aklımızı kullanarak sonuca gitmek istiyoruz. Trabzonspor kazanmak için oynar ve sahaya bunun için çıkacağız." dedi.
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor Giresunspor deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesi Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE O SÖZLER;
Öncelikle kaptanımız Uğurcan'ın 100. Trabzonspor formasıyla maçı. Umarım daha çok maçları başarılarla dolu olsun. 44 yıl sonra Giresunspor lige çıktı onları tebrik ediyoruz. Başarılar diliyorum. Eski statlarına futbolcu olarak gelmiştim. İyi bir hizmet olmuş statları. Bugün 25. gün Ağustos 5 ve bugün 29. 7. resmi müsabakaya çıkıyoruz. Lige 2'de 2 yaparak başladık. Yorgunluklar ve sakatlıkların olduğu bir hafta yaşıyoruz. Nefes almak istiyoruz. Tabelada göründüğü gibi bir takım değil. Özellikle kalitemizi, sabrımızı, duygumuzu, aklımızı kullanarak sonuca gitmek istiyoruz. Trabzonspor kazanmak için oynar ve sahaya bunun için çıkacağız.
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