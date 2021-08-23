23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

İtalyan basınından Kolarov iddiası! Trabzonspor...

İtalyan basınından Kolarov iddiası! Trabzonspor...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.08.2021

Transfer döneminde adından söz ettiren takviyelere imza atan Trabzonspor, Süper Lig'e de bomba gibi bir başlangıç yaparak Yeni Malatyaspor'u 5-1 mağlup etmişti. Bordo-mavili takım transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalyan basını ise Kolarov'la ilgilenildiğini öne sürdü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'a İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Karadeniz Gazetesi'nin aktardığına göre Çizme basını, Serie A devi Inter'de forma giyen 35 yaşındaki Sırp sol bek Aleksandar Kolarov'un Trabzonspor'la görüştüğünü öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon yanlızca 11 karşılaşmada görev yapan Kolarov 1 asist yaptı. Bordo-mavili yönetim yıllık 3 milyon euro kazanan Kolarov iddialarını doğrulamadı. Sırp oyuncu kariyerinde Cukaricki, Lazio, Belgrad, Manchester City, Roma, ve Inter formaları giydi.

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