Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u ağırladı. Mücadele'nin 68. dakikasında konuk ekip penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Edgar IE'nin Kayode'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde Trabzonspor, evinde Sivasspor'u ağırladı. Mücadele'nin 68. dakikasında maçın 2. penaltısı oldu. Daha önce penaltı vuruşu kullanan bordo mavililerin ardından, bu kez konuk ekip Sivasspor penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda,Trabzonsporlu Edgar IE, Kayode'ye müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

İŞTE O POZİSYON



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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