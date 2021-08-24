SOL BEK DE OYNUYOR



Abdullah Avcı'nın Stefano Denswil'i tercih etmesinin sebebi 28 yaşındaki futbolcunun hem stoper hem de sol bekte görev alabilmesi. Tecrübeli savunma oyuncusu 24 Ağustos Salı günü sağlık kontrollerine girecek. Ardından resmi imzaları atacak ve takım arkadaşlarına katılacak. Avcı yoğun sezonda Denswil'i sakatlık ve cezaya karşı güven veren bir oyuncu olarak düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki 9. transferi oldu.

