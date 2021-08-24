Son dakika Trabzonspor haberi: Transfer bombası patlıyor! Stefano Denswil imzayı atacak
Bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor'da, transfer fırtınası devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği stoperde mutlu sona ulaşıldı. Fırtına'nın anlaşma sağladığı Stefano Denswil, resmi imzayı 24 Ağustos Salı günü atıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Karadeniz Fırtınası transferde nokta atışı hamlelerini sürdürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı kadro derinliğini düşünerek mutlaka bir stopere ihtiyaç duyduğunu belirtmişti. Stefano Denswil de onay verdiği isimlerden biriydi. Fotomaç'ın haberine göre; yönetim, Beşiktaş'ın da gündeminde bulunan Hollandalı futbolcu için kulübü Bologna'yı ikna etti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu kiralık olarak bordo-mavili formayı giyecek. Böylece Avcı'nın eli de güçlendi.
SOL BEK DE OYNUYOR
Abdullah Avcı'nın Stefano Denswil'i tercih etmesinin sebebi 28 yaşındaki futbolcunun hem stoper hem de sol bekte görev alabilmesi. Tecrübeli savunma oyuncusu 24 Ağustos Salı günü sağlık kontrollerine girecek. Ardından resmi imzaları atacak ve takım arkadaşlarına katılacak. Avcı yoğun sezonda Denswil'i sakatlık ve cezaya karşı güven veren bir oyuncu olarak düşünüyor. Hollandalı futbolcu, Trabzonspor'un bu sezonki 9. transferi oldu.
Stefano Denswil, Avrupa'nın futbolcu fabrikası olan Ajax çıkışlı bir oyuncu. Hollanda ekibinin U-19 ve U-21 takımlarında forma giydikten sonra önce Brugge'e ardından da Bologna'ya transfer oldu. Kariyerinde 330 karşılaşmaya çıktı. 18 gol kaydederken, 9 asist yaptı. 54 defa sarı kartla cezalandırıldı. 3 defa kırmızı gördü. Denswil 1.88 boyunda.
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