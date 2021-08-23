23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor Sivasspor karşısında penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer maçın 14. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bakasetas, takımını 1-0 öne geçirdi. İşte o pozisyon... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 13. dakikasında hakem Abdülkadir Bitigen, Nwakeme'nin şutunda top Azubuike'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Bakasetas, 15. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Sivasspor cephesinin penaltı pozisyonuna yoğun itirazı olurken, teknik direktör Rıza Çalımbay da sarı kart gördü.
İŞTE O ANLAR
*Görüntüler Bein Sports'tan alınmıştır.
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