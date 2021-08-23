23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor-Sivasspor | İlk 11’ler belli oldu
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 2. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Sezona 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan bordo mavililer, bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Öte yandan ligin ilk haftasında Konyaspor'a mağlup olan Sivasspor ise bu maçtan puan ya da puanlar almanın peşinde. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu deplasmanda alınan 5-1'lik Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Mücadeleden mutlak galibiyet çıkarmak iki ekip 3 puan için sahada. Zorlu karşılaşmanın ilk 11''leri de belli oldu. İşte detaylar...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Samba, Uğur, Azubuike, Fayçal, Hakan, Max Gradel, Kayode, Yatabare.

Trabzonspor'un yedekleri: Erce, Hüseyin, Siopis, Yusuf, A. Ömür, Cornelius, Trondsen, Koita, Serkan, Yunus.

HEDEF 5 SEZON SONRA 2'DE 2

Bordo-mavili futbolcular, Sivasspor'u yenmesi halinde 5 sezon aradan sonra Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamış olacak. 2015-16 sezonunda sahasında Bursaspor'u 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 yenerek sezona iki galibiyetle başlayan Fırtına ligde daha sonra bunu bir daha tekrarlayamadı.

REKABETTE DURUM: 14-8

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 30 maçta bordo- mavili ekibin 14, Yiğidolar'ın ise biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un 43 golüne, Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

TRABZON'DA FIRTINA KOPUYOR

Trabzon'daki maçlarda Fırtına'nın Sivasspor'a karşı üstünlüğü daha belirgin. Bordo-mavililer, sahasında rakibi ile oynadığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez mağlup oldu. Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, Sivas'taki maç ise 0-0 berabere bitmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon... Fırtına penaltı kazandı! İşte o pozisyon...
Trabzonspor - Sivasspor | CANLI Trabzonspor - Sivasspor | CANLI
Avcı maç öncesi konuştu! İstikrarlı bir takımla oynayacağız Avcı maç öncesi konuştu! "İstikrarlı bir takımla oynayacağız"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör