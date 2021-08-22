22 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Cornelius 11’e

Cornelius 11’e
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.08.2021

Fırtına'da Andreas Cornelius'a ilk 11 kapısı açıldı. Danimarkalı forvet, Roma maçında oyuna girdikten hemen sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekerken, tam not almıştı.

Fırtına'da Andreas Cornelius'a ilk 11 kapısı açıldı. Danimarkalı forvet, Roma maçında oyuna girdikten hemen sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekerken, tam not almıştı. Fotomaç'ın haberine göre; tam adapte olmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirse de golcü oyuncunun, Sivasspor maçında onbirde başlaması bekleniyor. Takımın genel performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Cornelius'a yer açmak için hangi oyuncudan fedakarlık edeceği ise henüz netlik kazanmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına Sivas maçına hazır! Fırtına Sivas maçına hazır!
Sivasspor maçında Fırtına’da tek eksik! Sivasspor maçında Fırtına'da tek eksik!
Abdullah Avcı o isimle görüştü! Abdullah Avcı o isimle görüştü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör