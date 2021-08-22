Trabzonspor'da Cornelius 11’e

Fırtına'da Andreas Cornelius'a ilk 11 kapısı açıldı. Danimarkalı forvet, Roma maçında oyuna girdikten hemen sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekerken, tam not almıştı.

Fırtına'da Andreas Cornelius'a ilk 11 kapısı açıldı. Danimarkalı forvet, Roma maçında oyuna girdikten hemen sonra attığı golle dikkatleri üzerine çekerken, tam not almıştı. Fotomaç'ın haberine göre; tam adapte olmak için biraz daha zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirse de golcü oyuncunun, Sivasspor maçında onbirde başlaması bekleniyor. Takımın genel performansından memnun olan teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Cornelius'a yer açmak için hangi oyuncudan fedakarlık edeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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