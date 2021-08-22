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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Azarovi pazarlığı

Azarovi pazarlığı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Gürcistan Milli Takımı'nda forma giyen Irakli Azarovi'yi gündemine alan Trabzonspor, 2002 doğumlu sol bek konusunda girişimleri sürdürüyor.

Gürcistan Milli Takımı'nda forma giyen Irakli Azarovi'yi gündemine alan Trabzonspor, 2002 doğumlu sol bek konusunda girişimleri sürdürüyor. Genç oyuncu için kulübüyle resmi görüşmeleri başlatan bordo-mavililer, Dinamo Batumi'nin vereceği cevabı beklerken bir taraftan da ikili ilişkileri kullanarak pürüzleri gidermeye çalışıyor. Birçok kulübün peşinde olduğu oyuncu için Gürcistan basını, Batumi'nin genç ismi bir yıl daha takımda tutma düşüncesinde olduğunu ancak Trabzonspor ile görüşmelerin de olumlu ilerlediğini dile getirdi.
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