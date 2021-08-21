Trabzonspor'da Marek Hamsik: Takımda olmaktan mutluyum

Trabzonspor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı Marek Hamsik, performansıyla alkış topladı. Slovak yıldız, kadronun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni transfer Marek Hamsik de Roma maçında göz doldurdu. Slovak oyuncu, orta sahada takımı yönlendirirken, sorumluluk almasıyla övgü topladı. Fiziksel olarak Gervinho'ya oranla daha iyi durumda olan Hamsik, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok kaliteli bir kadro kuruldu ve ben de bu kadronun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu kadro önemli işler başaracak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. (Haber 61)

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ