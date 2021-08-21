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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Marek Hamsik: Takımda olmaktan mutluyum

Hamsik: Takımda olmaktan mutluyum
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Giriş Tarihi: 21.08.2021

Trabzonspor'un transfer döneminde kadrosuna kattığı Marek Hamsik, performansıyla alkış topladı. Slovak yıldız, kadronun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yeni transfer Marek Hamsik de Roma maçında göz doldurdu. Slovak oyuncu, orta sahada takımı yönlendirirken, sorumluluk almasıyla övgü topladı. Fiziksel olarak Gervinho'ya oranla daha iyi durumda olan Hamsik, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok kaliteli bir kadro kuruldu ve ben de bu kadronun bir parçası olduğum için mutluyum. Bu kadro önemli işler başaracak potansiyele sahip" ifadelerini kullandı. (Haber 61)

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