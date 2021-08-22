23 Ağustos 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu rekoru kırdı

Ağaoğlu rekoru kırdı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2021

Şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius ve Siopis'i renklerine katan Fırtına'da Ahmet Ağaoğlu başkanlık döneminde 33. yabancıyı renklerine bağlayarak, bu alanda rekor kırdı.

Şampiyonluk hasretini bitirmeyi hedefleyen Trabzonspor kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi. Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Cornelius ve Siopis'i renklerine katan Fırtına'da Ahmet Ağaoğlu başkanlık döneminde 33. yabancıyı renklerine bağlayarak, bu alanda rekor kırdı. Eski rekor 32 yabancı transfer eden Sadri Şener'e aitti. Trabzonspor 54 yıllık tarihinde bugüne kadar 53 ülkeden 157 yabancı oyuncu alırken, en çok yabancı oyuncu 18 futbolcuyla Brezilya'dan geldi.
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