Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper takviyesi yapmak istiyor. Bordo-mavili takım bu bölge için Simon Deli'yi düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Cornelius'u renklerine bağladıktan sonra stoper transferi için de girişimlerini hızlandıran Trabzonspor Yönetimi, Simon Deli konusunda girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımında görmeyi çok istediği oyuncu için resmi görüşmeler yeniden başladı. Karadeniz Gaztesi'nin haberine göre menajeri tarafından Süper Lig 'den farklı takımlara da sunulması nedeniyle geri adım atan Bordo-Mavililer, oyuncu tarafının verilen teklife yanaşması nedeniyle bir kez daha yıldız stoperi gündemine aldı.

Club Brugge'ün 2019'da 2.5 milyon Euro ödeyerek renklerine bağladığı Deli, geride kalan sezonu Slavia Prag'da kiralık olarak geçirmişti. Başarılı savunmacı toplam 33 resmi maça çıkarken, 1 kez de fileleri sarsmayı başardı.

BONSERVİSİ 2 MİLYON

Vitor Hugo - Edgar ikilisinin seviyesini artıracak bir takviye yapmak isteyen Karadeniz ekibi, bu transferi kısa zamanda bitirmek için büyük mesai harcıyor. Hem oyuncu kanadı hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor. Belçika temsilcisinin Deli'nin bonservisine 2 milyon Euro yani yaklaşık 20 milyon TL istediği ifade ediliyor.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ