20 Ağustos 2021, Cuma
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KAZANAN ROMA OLDU
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
RÖVANŞ 26 AĞUSTOS ROMA'DA
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov attı. Trabzonspor'un tek sayısını ise 64. dakikada Cornelius kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.
LA GAZETTA DELLO SPORT: ROMA IZDIRAP ÇEKTİ
İtalya'nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport "Roma'da Mourinho dönemi galibiyetle açılıyor." başlığını kullandı. Haberin detayında "Zafere ihtiyaç vardı ve geldi. Biraz çaba sarf edildi, ıstırap çekildi ama bu normal çünkü Trabzonspor çok etkili ayaklara sahip." ifadelerine yer verildi.
SKY ITALIA: MOURINHO TRABZON'DA İSTEDİĞİNİ ALDI
Sky Italia "İşlem tamam. Mourinho, Trabzonspor'a karşı istediğini aldı." başlığını kullandı. Haberde "Jose Mourinho'nun Roma yedek kulübesindeki ilk resmi maçı, Trabzon'da elde edilen 2-1'lik galibiyetle taçlandı. Trabzonspor, Nwakaeme ve Hamsik gibi yıldızlarla topa sahip oldu. Avcı'nın takımı Nwakaeme ile Rui Patricio'ya çok zor anlar yaşattı." sözleri kullanıldı.
CORRIERE DELLA SERA: MOURINHO AVRUPA'DA İYİ BAŞLADI
Corriere della Sera, Roma'nın Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından "Mourinho, Trabzonspor karşısında kazanarak Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı." başlığını kullandı. Haberin detayında "Roma, Cornelius'un beraberlik golünün ardından adeta acı çekti." ifadelerine yer verildi.
CORRIERE DELLA SPORT: MOURINHO TRABZON'DAN GALİBİYETLE ÇIKTI
İtalya'da yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Corriere dello Sport "Mourinho'dan ne çıkış ama! Trabzon'da 2-1'lik galibiyet" başlığını okuyuculara aktardı. Haberin detayında "Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Jose Mourinho'nun yeni Roma'sı için güzel bir başlangıç. Atletik olarak mükemmel bir durumda olan rakibi karşısında Roma için karmaşık bir maçtı." ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor Roma sonrası İtalyanlar: Roma Trabzonspor karşısında ızdırap çekti
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında Roma'ya sahasında 2-1 mağlup olurken sergilediği performansla göz doldurdu. Bordo-mavililerin özellikle ikinci yarıda İtalyan ekibini kalesini hapsettiği dakikalar İtalyan basınında geniş yer buldu. Trabzonspor Roma maçı için işte İtalya'da atılan manşetlerde öne çıkanlar ve detaylar... (TS spor haberleri)
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, konuk ettiği Roma'ya 2-1 mağlup oldu ve tur şansını Roma'ya bıraktı. İtalyan basını Trabzonspor'a övgüler yağdırırken Roma'nın maçta zor duruma düştüğü okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar...
KAZANAN ROMA OLDU
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
RÖVANŞ 26 AĞUSTOS ROMA'DA
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Pellegrini ve 81. dakikada Shomurodov attı. Trabzonspor'un tek sayısını ise 64. dakikada Cornelius kaydetti. Karşılaşmanın rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Roma'da oynanacak.
LA GAZETTA DELLO SPORT: ROMA IZDIRAP ÇEKTİ
İtalya'nın en saygın gazetelerinden La Gazzetta dello Sport "Roma'da Mourinho dönemi galibiyetle açılıyor." başlığını kullandı. Haberin detayında "Zafere ihtiyaç vardı ve geldi. Biraz çaba sarf edildi, ıstırap çekildi ama bu normal çünkü Trabzonspor çok etkili ayaklara sahip." ifadelerine yer verildi.
SKY ITALIA: MOURINHO TRABZON'DA İSTEDİĞİNİ ALDI
Sky Italia "İşlem tamam. Mourinho, Trabzonspor'a karşı istediğini aldı." başlığını kullandı. Haberde "Jose Mourinho'nun Roma yedek kulübesindeki ilk resmi maçı, Trabzon'da elde edilen 2-1'lik galibiyetle taçlandı. Trabzonspor, Nwakaeme ve Hamsik gibi yıldızlarla topa sahip oldu. Avcı'nın takımı Nwakaeme ile Rui Patricio'ya çok zor anlar yaşattı." sözleri kullanıldı.
CORRIERE DELLA SERA: MOURINHO AVRUPA'DA İYİ BAŞLADI
Corriere della Sera, Roma'nın Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından "Mourinho, Trabzonspor karşısında kazanarak Avrupa'da iyi bir başlangıç yaptı." başlığını kullandı. Haberin detayında "Roma, Cornelius'un beraberlik golünün ardından adeta acı çekti." ifadelerine yer verildi.
CORRIERE DELLA SPORT: MOURINHO TRABZON'DAN GALİBİYETLE ÇIKTI
İtalya'da yayın yapan yüksek tirajlı gazetelerden Corriere dello Sport "Mourinho'dan ne çıkış ama! Trabzon'da 2-1'lik galibiyet" başlığını okuyuculara aktardı. Haberin detayında "Konferans Ligi play-off ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda mağlup eden Jose Mourinho'nun yeni Roma'sı için güzel bir başlangıç. Atletik olarak mükemmel bir durumda olan rakibi karşısında Roma için karmaşık bir maçtı." ifadeleri yer aldı.
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