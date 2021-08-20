20 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Abdullah Avcı Faruk Can Genç'e izin verdi

Trabzonspor’da bir ayrılık daha!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 20.08.2021

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Trabzonspor’da, ayrılıklar da yaşanmaya devam ediyor. Abdullah Avcı'nın eski yardımcısı Recep Uçar, Ümraniyespor'a Faruk Can Genç'i istedi. Fırtına'nın talebi ise olumlu oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Atakan Gündüz, Safa Kınalı, Hakan Yeşil, Tuhanan, Abdurrahim Dursun, Ahmet Canbaz gibi isimleri 'Ya gönderin Ya da kiralayın' kararı üzerine Bordo Mavili kulüpte son ayrılan isim genç sol bek Faruk Can Genç oldu.

61saate göre, daha önce Avcı'nın yardımcılığı görevini yürüten Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Avcı'dan Faruk Can Genç'i talep etti.

Bu talebi kabul eden Bordo Mavililer oyuncuyu 1 yıllığına Ümraniyespor'a kiraladı.

Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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