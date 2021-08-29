29 Ağustos 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un Giresunspor maçı ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor’un 11’i belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 Giriş Tarihi: 29.08.2021

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak. Abdullah Avcı'nın talebeleri, UEFA Konferans Ligi'nda Roma'ya mağlup olunmasının ardından yaraları Süper Lig'de sarmak istiyor. Bordo mavililerin, Giresunspor maçı öncesi ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar... | Son dakiak Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında bugün deplasmanda GZT Giresunspor'a konuk olacak. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Hafta için Roma'ya yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne veda eden bordo-mavililer, kazanıp ligde 3'te 3 yapmak istiyor. Fırtına ilk iki maçında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, Sivasspor'u ise evinde 2-1 mağlup etmişti.

GİRESUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ BELLİ OLDU!

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Aziz, Douglas, Perez, Emre, Pelupessy, Flavio, Serginho, Umut Nayir, Diabate

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Djaniny

Bordo-mavililer, Giresunspor ile 44 yıl sonra karşılaşacak. İki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı Giresunspor kazandı.

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