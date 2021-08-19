20 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Roma maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Roma maçı yorumu!

Avcı’dan Roma maçı yorumu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.08.2021 Giriş Tarihi: 19.08.2021

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz." dedi.

Trabzonspor Roma maçı öncesi Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;
Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz.

Jose Mourinho'ya bizimle ilgili sözleri nedeniyle sahaya çıktığımızda teşekkür edeceğim. Trabzonspor ve Roma, oyun kurgusu olarak birbirine yakın iki takım. Onun içindeki şeyleri detaylar belirliyor.

Avcı:

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor’dan sol bek hamlesi! Trabzonspor'dan sol bek hamlesi!
İtalyanlardan Fırtına’ya övgü: Roma sahada ızdırap çekti İtalyanlardan Fırtına'ya övgü: Roma sahada ızdırap çekti
Trabzonspor’da bir ayrılık daha! Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör