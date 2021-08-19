Trabzonspor Roma maçı öncesi Abdullah Avcı'dan Roma maçı yorumu!

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Roma'yı konuk edecek. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz." dedi.

Trabzonspor Roma maçı öncesi Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ;

Bugün buraya dünyanın tanıdığı özel bir takım geldi. Özel bir hoca geldi. Trabzonspor özel bir takım, Trabzon özel bir şehir. Bu kadar özelin arasında, bizim için de özel bir gece olmasını istiyoruz.



Jose Mourinho'ya bizimle ilgili sözleri nedeniyle sahaya çıktığımızda teşekkür edeceğim. Trabzonspor ve Roma, oyun kurgusu olarak birbirine yakın iki takım. Onun içindeki şeyleri detaylar belirliyor.

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