Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kritik Roma maçı öncesi Andreas Cornelius'un durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Sağlık ve analizlerle ilgili bir takım veriler var. Cornelius'un verilerini Danimarka’dan getirdik. İlk 11'de oynayıp oynamayacağına bu verilerden sonra karar vereceğiz" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Roma maçında oynaması beklenen Andreas Cornelius'un durumuna ilişkin konuştu.

Avcı, "Sağlık ve analizlerle ilgili bir takım veriler var. Cornelius'un verilerini Danimarka'dan getirdik. İlk 11'de oynayıp oynamayacağına bu verilerden sonra karar vereceğiz" dedi.

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