20 Ağustos 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şoku! Roma maçında yok

Trabzonspor’da şok! O isim Roma maçında yok
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Giriş Tarihi: 19.08.2021

Trabzonspor'a Roma maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo mavililerin yeni transferi Dorukhan Toköz, son yapılan idmanda ayağından ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde kendi evinde İtalya'nın dev takımlarından Roma'yı ağırlayacak.

Bordo - Mavililerde, ağrı hissettiği için kadroya giremeyen Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fırtına'da Dorukhan Toköz, antrenman öncesinde ayağında ağrı hissettiği için Roma maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

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