20 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Dorukhan Toköz şoku! Roma maçında yok
Trabzonspor'a Roma maçı öncesi kötü haber geldi. Bordo mavililerin yeni transferi Dorukhan Toköz, son yapılan idmanda ayağından ağrı hissettiği için maç kadrosundan çıkarıldı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde kendi evinde İtalya'nın dev takımlarından Roma'yı ağırlayacak.
Bordo - Mavililerde, ağrı hissettiği için kadroya giremeyen Dorukhan Toköz'den kötü haber geldi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Fırtına'da Dorukhan Toköz, antrenman öncesinde ayağında ağrı hissettiği için Roma maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.
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