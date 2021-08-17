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Son dakika transfer haberi: Trabzonspor genç oyuncu İsmail Karakaş ile yollarını ayrıldı!

Trabzonspor’da genç oyuncuyla yollar ayrıldı!
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'a farklı geçen Trabzonspor, lige lider başladı. Transfer çalışmalarının da sürdüğü bordo mavililerde flaş bir ayrılık yaşandı. Fırtına'da, 22 yaşındaki savunmacı İsmail Karakaş, Karacabey Belediyespor’a transfer oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen isimler ile de ayrılıklar yaşanıyor.

Bordo mavili takımın 22 yaşındaki stoperi İsmail Karakaş, Karacabey Belediyespor'a transfer oldu.

61 Saat'in haberine göre İsmail Karakaş geçen sezonu Çankaya FK takımında kiralık olarak geçirmişti.

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