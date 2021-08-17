Trabzonspor'da Abdullah Avcı ve teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmaları devam ederken kadroda düşünülmeyen isimler ile de ayrılıklar yaşanıyor.

Bordo mavili takımın 22 yaşındaki stoperi İsmail Karakaş, Karacabey Belediyespor'a transfer oldu.

61 Saat'in haberine göre İsmail Karakaş geçen sezonu Çankaya FK takımında kiralık olarak geçirmişti.

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