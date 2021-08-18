Transfer döneminde adından sıkça söz ettiren ve Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçen Trabzonspor, Alanyaspor'da forma giyen Manolis Siopis'i renklerine bağladığını açıkladı. Bordo-mavili takım Alanyaspor'a 3 taksit halinde 1 milyon Euro ödeyecek. Yunan yıldıza ise yıllık 700 bin Euro ödenecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de ilk hafta Yeni Malatyaspor'u 5 golle geçen Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor.

Sezon öncesi birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna katan bordo mavililer, son olarak Alanyaspor forması giyen Siopis'i Trabzon'a getirmişti. Fırtına, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağladığını açıkladı.

BONSERVİSİ İÇİN 1 MİLYON EURO

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis'in kulübümüze transferi konusunda, Alanyaspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Alanyaspor Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3(Üç) taksit halinde toplam 1.000.000.-EUR ödenecektir.

Alanyaspor Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %20'si, ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

OYUNCUYA YILLIK 700 BİN EURO

Profesyonel futbolcu Emmanouil Siopis ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

Her bir sezon için 700.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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