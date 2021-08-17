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TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Abdullah Avcı rekora çok yakın!

Avcı rekora çok yakın!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u farklı geçen Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu. Bordo mavililerin başarılı teknik adamı Abdulalh Avcı da 17. deplasman maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Avcı, böylelikle 20 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından 2. sıraya yerleşti. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonu ilk hafta müsabakalarında Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Karşılaşmayı 5-1 kazanan bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde 17. deplasman müsabakasını da kazandı.

Haber61'e göre, Abdullah Avcı, Trabzonspor başında çıktığı 17. Deplasman karşılaşmasını da kazanarak elde ettiği seri ile yine 17 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ziya Doğan'ı yakaladı.

İki teknik adam da 20 maçlık deplasman yenilmezlik serisi olan Ahmet Suat Özyazıcı'nın ardından 2. sırayı paylaşıyorlar.
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