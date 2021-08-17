Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer harekatını sürdürüyor! Manolis Siopis, Nicolas N'Koulou, Gaston Silva... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita ve Cornelius gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Manolis Siopis, Nicolas N'Koulou, Gaston Silva transfer listesine eklenen futbolcular oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MANOLIS SIOPIS
Yaptığı 7 transferle rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un Yunan futbolcusunu da bitiriyor. Manolis Siopis, birkaç gün içinde bordo-mavili takıma imzayı atacak.
EMRE MOR
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor. Hedefte 1+3 yıllık sözleşme önerisi bulunuyor. Genç futbolcunun Adana Demirspor ile de temasta olduğu iddia edildi.
EFECAN KARACA
Geçtiğimiz sezon transferi son anda iptal olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı Efecan için yakın zamanda girişimler başlayacak.
MARTIN LINNES
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın 29 yaşındaki oyuncu Martin Linnes'in Süper Lig'i son derece yakından tanıması ve istikrarlı performansı nedeniyle Norveçli yıldızı kadrosunda görmek istediği öğrenildi. Ancak, yıldız futbolcu Molde'ye transfer oldu.
NICOLAS N'KOULOU
Simon Deli transferini askıya alan bordo-mavililer bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Nicolas N'Koulou ile tekrar görüşmelere başladı.
GASTON SILVA
La Liga'da Huesca ile yollarını ayıran sol bek Gaston Silva ile Trabzonspor'un ilgilendiği duyuruldu. Oyuncunun menajeri, "Türkiye'den gelen bir teklifi değerlendiriyoruz. Gaston, Türk futbolunu gerçekten seviyor. Özellikle de Trabzonspor gibi önemli ve harika bir takımdan bahsediyorsak" dedi.
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