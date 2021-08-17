Zaten genel olarak da bu sezon bu rakip yarı alanda, yani üst bölgede oynanacak oyunlarda gol bulmada çok büyük sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bordo-mavililerin. Bir de Cornileus takıma monte edilirse şu anki hücum seviyesinin de üzerine çıkacaklardır. İsmail Köybaşı hem fiziksel hem oyun anlamında hazır değil. Bu geçiş sürecinde Serkan'ın savunmanın sağ kenarında, Peres'in de sol kenarında oynaması şu an için daha mantıklı. Çünkü Malatyaspor toplu ve topsuz baskı bölgesini, İsmail'in üzerinden oluşturdu dün akşam. Bu bölgeden çok rahat pozisyonlar ürettiler. Trabzonspor, hücum çeşitliliğiyle, oynadığı güçlü oyunuyla, verdiği keyifle lige çok iyi başlangıç yaptığı gibi; rakiplerine de gereken mesajı verdi.

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