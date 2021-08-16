Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Özellikle Gervinho ve Marek Hamsik takviyeleriyle ses getiren bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kanat transferi yapmak için harekete geçti. Fırtına'nın bu bölge için ilk olarak Efecan Karaca'yı düşündüğü öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun transferinde pürüz çıkması halinde Emre Mor'un transferi için düğmeye basılacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın kanat bölgesindeki önceliği Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; 31 yaşındaki Efcan bonsevrvis sorununu çözemezse bu kez Emre Mor için harekete geçilecek.

Emre Mor'a 1+3 yıllık sözleşme teklifi yapıldığı ifade edildi. 24 yaşındaki genç oyuncunun teklifi kabul ettiği, Trabzonspor'dan haber beklediği kaydedildi.

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