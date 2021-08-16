17 Ağustos 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Fode Koita müjdesi! Dönüş tarihini açıkladı
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ve sağ arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan Fode Koita'dan bordo-mavilileri sevindiren bir haber geldi. Gineli futbolcu, yaptığı açıklamada sahalara dönüş tarihini duyurdu. (TS spor haberi)
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Koita, sakatlığı nedeniyle bir süredir antrenmanlarda yer almamış ve bordo-mavili forma ile henüz resmi maça çıkmamıştı.
Sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan Gineli oyuncu, pazar günü antrenmanlara başladığını açıkladı.
Sahalara ne zaman döneceği ile ilgili 61 Saat'e konuşan Koita, gelecek maçta forma giyebileceğini söyledi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda 19 Ağustos Perşembe günü Roma'yı konuk edecek Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü Sivasspor'u ağırlayacak.
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