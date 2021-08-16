Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezon öncesi yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, transferde hız kesmiyor. Özellikle Gervinho ve Marek Hamsik takviyeleriyle ses getiren bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda kanat transferi yapmak için harekete geçti. Fırtına'nın bu bölge için ilk olarak Efecan Karaca'yı düşündüğü öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun transferinde pürüz çıkması halinde Emre Mor'un transferi için düğmeye basılacak. İşte detaylar... (TS spor haberi)