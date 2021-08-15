Son dakika transfer haberi: Trabzonspor'dan Molde'ye Ola Brynhildsen için flaş öneri! "Bize kiralayın parlatalım"
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Molde ile oynanan Avupa maçları sonrasında 22 yaşındaki Ola Brynhildsen'i gözüne kestirdi. Bordo mavililer, Akyazı’daki maçta 2 gol atan Norveçli oyuncu için "Bize kiralayın parlatalım" teklifinde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Akyazı'da 2 gol atan, deplasmandaki maçta ise başımızı ağrıtan 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu bordo-mavili yönetim tarafından yakın markaja alındı. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Abdullah Avcı'nın da onayını alan kurmaylar, Ola Brynhildsen için ilk teması Molde yönetimi ile gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede, "Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25 pay verelim" teklifi yapıldığı öğrenildi.
Molde ile oynanan Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu maçlarında sahadaki oyuncuların en iyisi olarak gösterilen 22 yaşındaki Ola Brynhildsen için Trabzonspor resmi teklif yaptı. Çıkan iddialara göre, deplasmanda oynanan karşılaşmanın öncesinde Trabzonspor yönetimi ile Molde'li yetkililer bir araya geldi. Bu buluşmada bordo-mavili kurmayların Ola Brynhildsen'i kiralamak için Molde'ye teklif yaptıkları ifade edildi. Trabzonsporlu yöneticiler, "Brynhildsen yetenekli bir genç. Bu sezon bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25'lik pay verelim" teklifi yapıldı. Molde yönetiminin bu öneriyi değerlendireceği, kabul etmeleri halinde ise Ola Brynhildsen'in imza atmak için Trabzon'a çağrılacağı ifade edildi.
22 yaşında 1.75 boyunda olan kanat oyuncusu Ola Brynhildsen bu sezon toplam 20 karşılaşmada 5 gol attı, 6 da asist yaptı. Genç oyuncu bu gollerin ikisini Akyazı Stadı'nda kaydetmişti.
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