17 Ağustos 2021, Salı
Son dakika spor haberi: Lille David Ospina için devrede! Uğurcan Çakır...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği ve geride bıraktığımız sezonu Ligue 1 şampiyonu olarak tamamlayan Lille, Trabzonspor forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ı gündemine almıştı. Bordo-mavililer, Fransız ekibinin Uğurcan için yaptığı teklifi reddederken; Lille'in Uğurcan Çakır yerine David Ospina'yı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Lille'in yaptığı teklifi reddetti.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Fransa şampiyonu bunun üzerine rotasını Kolombiyalı kaleci David Ospina'ya çevirdi.
AC Milan'a transfer olan Mike Maignan'ı kaybeden Lille, Uğurcan için Trabzonspor'a kiralama artı takas artı bir sonraki yıl satın alma teklifi yapmış, Trabzonspor'dan olumsuz cevap almıştı.
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