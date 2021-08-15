Son dakika spor haberi: Lille David Ospina için devrede! Uğurcan Çakır...

Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Lille'in yaptığı teklifi reddetti.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Fransa şampiyonu bunun üzerine rotasını Kolombiyalı kaleci David Ospina'ya çevirdi.

AC Milan'a transfer olan Mike Maignan'ı kaybeden Lille, Uğurcan için Trabzonspor'a kiralama artı takas artı bir sonraki yıl satın alma teklifi yapmış, Trabzonspor'dan olumsuz cevap almıştı.

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