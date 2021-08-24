24 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Roma - Trabzonspor UEFA Konferans Ligi play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

Roma - Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Lig'e 2'de 2 ile başlayan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Roma ile depasmanda karşılaşacak. Trabzonspor, Roma'ya ilk maçta 2-1 mağlup olmuştu. Mutlak galibiyet isteyen Fırtına'da Dorukhan Toköz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

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ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

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