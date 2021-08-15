Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yeni transferi Andreas Cornelius için övgü dolu sözler! "Sörloth'un Danimarkalı olanı"
Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius için övgü dolu sözler geldi. Norveçli gazeteci Oyvind Herrebroden, 28 yaşındaki forveti değerlendirdi. Herrebroden, “Trabzonspor Alexander Sörloth’un Danimarkalı olanını transfer etti. Cornelius dev cüssesi, güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Norveçli meslektaşının bir kopyası görünümünde ve yine Sörloth gibi rakibe pres yapmayı, topsuz oyunda da var olmayı seviyor ve hava toplarında etkili" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraş verdiği eski futbolcusu Alexander Sörloth'ta mutlu sona ulaşamasa da, golcü futbolcuya benzer bir etki oluşturabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Karadeniz ekibinin Parma'dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Andreas Cornelius'u, Norveçli gazeteci Oyvind Herrebroden anlattı. Milliyet'in haberine göre, deneyimli futbol muhabiri yakından takip ettiği 28 yaşındaki santrfor için şu övgü dolu sözler söyledi.
İşte Norveçli gazetecinin açıklamaları:
"Trabzonspor Alexander Sörloth'un Danimarkalı olanını transfer etti. Cornelius dev cüssesi, güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Norveçli meslektaşının bir kopyası görünümünde ve yine Sörloth gibi rakibe pres yapmayı, topsuz oyunda da var olmayı seviyor ve hava toplarında etkili. Kopenhag'da olduğu dönem onun bu pres özelliğinden faydalanmak için takım çift forvet oynuyordu.
Cornelius'un dezavantajı, şu an en iyi form durumunda olmayışı. Parma'da geçen sezon etkisiz bir dönem geçirdi. EURO 2020'de Danimarka formasıyla oynama fırsatları elde etse de, top kontrolü ve zamanlamada sıkıntılar yaşaması gözden kaçmadı. Bu turnuvada bu konularda bir handikapı vardı.
Trabzonspor onun kariyerini tekrar rayına oturtmak için doğru yer olabilir. Özellikle kanatlardan iyi beslenir ve düzgün ortalarda topla buluşursa yeni takımında, Kopenhag döneminde olduğu gibi etkili olacaktır. Sörloth'un Trabzonspor'da ne kadar başarılı olduğunu göz önünde bulundurunca, onunla aynı tip bir oyuncu olan Cornelius da bunu pekala yapabilir."
Andreas Cornelius 1.94'lük boyuyla Trabzonspor'un eski forveti Sörloth ile aynı uzunlukta ve onun gibi hava toplarına hakim bir isim olarak öne çıkıyor. Danimarkalı futbolcunun fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve sol ayağına hakimiyeti de Norveçli golcüyü akıllara getiriyor."
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