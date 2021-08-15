17 Ağustos 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş Trabzonspor'a teklif edildi!

F.Bahçe’de kadro dışı kalmıştı! Trabzonspor’a teklif edildi
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Giriş Tarihi: 15.08.2021

Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira'nın takımın başına gelmesiyle birlikte kadro dışı kalan Sinan Gümüş ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri, Sinan'ı Trabzonspor'a önerdi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Vitor Pereira'nın kararıyla kadro dışı kalan son isimlerden biri Sinan Gümüş'tü. Gurbetçi oyuncu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, Oyuncunun menajeri Sinan'ı Trabzonspor Kulübü'ne önerdi.

Trabzonspor bu öneriye henüz yanıt vermezken Altay, Alanya, Antalyaspor ve Göztepe'nin de 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ifade edildi.

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