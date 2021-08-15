Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer harekatını sürdürüyor! Ola Brynhildsen, Luyindama, Efecan Karaca... | TS haberleri
Son dakika Trabzonspor haberleri: Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita ve Cornelius gibi isimleri kadrosuna kattı. Transferde hareketliliği devam eden Fırtına'nın listesine yeni isimler de eklendi. Ola Brynhildsen, Luyindama, Efecan Karaca transfer listesine eklenen futbolcular oldu. İşte Trabzonspor'un transfer listesi ve detayları... (TS haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da birçok yen isim gündeme geldi. İşte Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği isimler...
MANOLIS SIOPIS
Yaptığı 7 transferle rakiplerine gözdağı veren Trabzonspor, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'un Yunan futbolcusunu da bitiriyor. Manolis Siopis, birkaç gün içinde bordo-mavili takıma imzayı atacak.
EMRE MOR
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre genç futbolcunun bir türlü beklenen seviyeye ulaşamaması nedeniyle yönetim ve teknik heyet transfere çekimser yaklaşsa da performansa dayalı bir sözleşmeyle bu riske girileceğini düşünüyor. Hedefte 1+3 yıllık sözleşme önerisi bulunuyor.
SİNAN GÜMÜŞ
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi. Altay'ın da gündeminde yer alan Sinan için son kararı Abdullah Avcı verecek.
OLA BRYNHILDSEN
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı Molde mücadelesinda, Norveç temsilcisinin 22 yaşındaki genç yıldızı Ola Brynhildsen'i beğendi ve transfer için harekete geçti. Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, bordo mavili kulübün kurmayları, Molde yetkililerine transfere ilişkin, "Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bize kiralayın. Parlatalım, bir sonraki satışından da size yüzde 25 pay verelim." dedi.
CHRISTIAN LUYINDAMA
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in gözünden düşen Kongolu savunmacı Christian Luyindama'nın, sarı-kırmızılı yöneticiler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ortaya çıktı.
EFECAN KARACA
Geçtiğimiz sezon transferi son anda iptal olan Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca için Trabzonsporlu taraftarların sosyal medyada ısrarı sürüyor. Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı Efecan için yakın zamanda girişimler başlayacak.
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