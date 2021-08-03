Son dakika spor haberi: Artem Dovbyk'in menajeri konuştu! Trabzonspor ve transfer...
Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'da, transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerde, Artem Dovbyk, golcü listesinde yer alıyor. Ukraynalı oyuncunun menajerinden, transfer açıklaması geldiç Menajer Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Dovbyk'in şu anda Trabzonspor'a yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca futbolcuyu isteyen başka takımlar da var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un transfer gündemine bulunan Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk'in menajeri Aleksey Lyundovsky, Trabzonspor ile yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.
Ukrayna basınına konuşan Aleksey Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Dovbyk'in şu anda Trabzonspor'a yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca futbolcuyu isteyen başka takımlar da var. Anderlecht'in de devreye girdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
Menajer Lyundovsky, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak, "Acele bir karar vermiyoruz. Daha zaman var. Dovbyk'in kararı da önemli" şeklinde konuştu.
Artem Dovbyk, yeni başlayan Ukrayna Ligi'nde çıktığı 2 maçta, 2 gol kaydetti.
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