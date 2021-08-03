03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Artem Dovbyk'in menajeri konuştu! Trabzonspor ve transfer...

Dovbyk'in menajeri konuştu! Trabzonspor ve transfer...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.08.2021

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Trabzonspor'da, transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerde, Artem Dovbyk, golcü listesinde yer alıyor. Ukraynalı oyuncunun menajerinden, transfer açıklaması geldiç Menajer Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Dovbyk'in şu anda Trabzonspor'a yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca futbolcuyu isteyen başka  takımlar da var" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un transfer gündemine bulunan Ukraynalı forvet oyuncusu Artem Dovbyk'in menajeri Aleksey Lyundovsky, Trabzonspor ile yapılan görüşmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna basınına konuşan Aleksey Lyundovsky, "Görüşmeler son derece aktif ilerliyor. Dovbyk'in şu anda Trabzonspor'a yakın olduğunu söylemek için erken. Ayrıca futbolcuyu isteyen başka takımlar da var. Anderlecht'in de devreye girdiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Menajer Lyundovsky, 24 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak, "Acele bir karar vermiyoruz. Daha zaman var. Dovbyk'in kararı da önemli" şeklinde konuştu.

Artem Dovbyk, yeni başlayan Ukrayna Ligi'nde çıktığı 2 maçta, 2 gol kaydetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da beklenen ayrılık! Görüşmelere başlandı Fırtına'da beklenen ayrılık! Görüşmelere başlandı
Fırtına'dan Abdülkadir açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu Fırtına'dan Abdülkadir açıklaması! Sakatlık durumu belli oldu
Trabzonspor-Molde maçı ne zaman ve hangi kanalda? Trabzonspor-Molde maçı ne zaman ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör