Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve 6 futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da, bir de ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer yeni mukevale teklifini kabul etmeyen Caleb Ekuban için İtalyan kulübü Genoa ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da transferle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendiren bordo-mavililerde Caleb Ekuban'ın geleceği merak ediliyordu.

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ile daha önce varılan prensip anlaşmasıyla ilgili prosedürlerin tamamlanmasının ardından, şehirden ayrıldı. Bordo-mavili ekip de İtalyan temsilcisiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Ganalı oyuncu 2019 yılında Leeds United'dan Trabzonspor'a 1 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. 27 yaşındaki Ekuban, Trabzonspor formasıyla çıktığı 103 maçta 29 gol, 18 asistlik performans sergilemişti.

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