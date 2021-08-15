Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için oyuncu arayışlarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili sürpriz bir iddia öne sürüldü. Savunma hattını güçlendirmek isteyen bordo-mavililerin bir dönem Galatasaray forması giyen ve bonservisi elinde bulunan Maicon'un önerildiği iddia edildi. (TS spor haberi)

Trabzonspor'un stoper arayışına geçmesinin ardından, kulübe pek çok isim teklif edilmeye başladı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; bu oyunculardan birinin Galatasaray'ın eski savunmacısı Maicon olduğu öğrenildi.

Al Nasr Kulübü'nden ayrılan 32 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Maicon'un Türkiye'ye dönmek istediği biliniyor. Ancak futbol izleme komitesinin Maicon'la ilgili olumlu rapor vermediği belirtildi. Hem yönetim hem de teknik heyet, stoper transferinde kesinlikle hata yapmak istemiyor ve net bir isim arıyor.

Maicon, 2017-18 sezonunda Sao Paulo'dan Galatasaray'a 8 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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