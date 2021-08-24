UEFA Konferans Ligi play-off 2. maçında Trabzonspor, İtalya Serie A devi Roma'ya konuk olacak. İlk maçta Trabzonspor 2-1 mağlup oldu. Zorlu deplasmanda galip gelmek isteyen Fırtına'da Dorukhan Toköz dışında eksik bulunmuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve Trabzonspor'un muhtemel 11'i de yer alıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Trabzonspor, Roma'ya konuk olacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Roma - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Trabzonspor maçı 26 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de ATV'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny

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ROMA - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor 'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında 26 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Roma ekibiyle yapacağı maçı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Novak Simovic yapacak.

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