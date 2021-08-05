Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşacak. Mücadele A Spor'dan naklen yayınlanacak. Zorlu mücadelede iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ 11'LERİ BELLİ OLDU!

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omojiuanfa, Brynhildsen

Trabzonspor'un yedekleri: Erce Kardeşler, Arda Akbulut, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Murat Akpınar, Abdulkadir Parmak, Faruk Genç.

TRABZONSPOR - MOLDE CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR- MOLDE MAÇI A SPOR'DA

Bordo-mavililerin bugün Molde ile oynayacağı maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Gün boyu Trabzon'dan yapılacak röportajlar, maç öncesi son dakika gelişmeleri ve bitiş düdüğünün ardından özel röportajlar da yine A Spor'da olacak.

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