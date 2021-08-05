06 Ağustos 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Molde maçı CANLI İZLE

Trabzonspor - Molde | CANLI
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Norveç'in köklü ekibi Molde ile karşılaşıyor. Bordo-mavilililer, taraftarı önünde rakibini mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı istiyor. Mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşıyor. Mücadeleyi A Spor HD ve aspor.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Djaniny, Nwakaeme

Molde: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omojiuanfa, Brynhildsen

ASpor CANLI YAYIN
GOL | Trabzonspor 1-0 Molde
GOL | Trabzonspor 1-1 Molde
GOL | Trabzonspor 2-1 Molde
GOL | Trabzonspor 2-2 Molde

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Uğurcan Çakır’dan Molde açıklaması Uğurcan Çakır'dan Molde açıklaması
Ali Sürmen’den ‘dostluk’ çağrısı Ali Sürmen’den ‘dostluk’ çağrısı
Fırtına’ya İtalyan forvet! Görüşmeler olumlu ilerliyor Fırtına'ya İtalyan forvet! Görüşmeler olumlu ilerliyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör