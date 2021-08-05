Trabzonspor Molde maçı A Spor'da! Fırtına Avrupa'da esecek | Trabzonspor-Molde maçı muhtemel 11'leri...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve adından söz ettiren Trabzonspor, sezonu UEFA Konferans Ligi'nde açıyor... Fırtına, 3. ön eleme turu ilk maçında Molde'yi sahasında konuk edecek. Teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11'ini büyük ölçüde belirlerken, dev heyecan A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. İşte Trabzonspor-Molde maçının muhtemel 11'leri...
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Molde'yi ağırlayacak. Sezona İstanbul Riva'da hazırlanan ve 6 yeni transferle önemli bir atılım yapan bordo- mavili takım; Hamsik'li, Gervinho'lu, Peres'li ve Nwakaeme'li kadrosu ile sahadan galibiyetle ayrılarak, iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tüm takım galibiyet için kenetlenmiş durumda ve şehir galibiyet bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da tüm planlarını kazanma üzerinde yapmış durumda. Tecrübeli hoca, takımına önemli dokunuşlar yapmış durumda.
SABIRLI VE AKILLI BİR OYUN
Bordo-mavili çalıştırıcı, futbolcularla yaptığı toplantılarda önemli uyarılarda da bulundu. Molde'nin kendi liginde 14 maç oynadığını belirten tecrübeli hoca, "Öncelikle rakipten çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Sabırlı ve akıllı oynayacağız. Topu iyi kullanacağız, onlara geçtiğinde de hızlı hücuma çıkmalarına izin vermeyeceğiz. Herkes elinden gelenin fazlasını sahaya yansıtmak zorunda. Çalışmalarımızın karşığılı almalıyız" dedi. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
TRABZONSPOR-MOLDE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Molde: Linde Bjornbak Sinyan Eıkrem Omoijuanfo Knudtzon Grodem Hussain Aursnes Brynhildsen Haugen
TRABZON'UN MAÇI A SPOR'DA
Bordo-mavililerin bugün Molde ile oynayacağı maçı A Spor canlı olarak ekranlara getirecek. Gün boyu Trabzon'dan yapılacak röportajlar, maç öncesi son dakika gelişmeleri ve bitiş düdüğünün ardından özel röportajlar da yine A Spor'da olacak.
ONLİNE TOPLANTI
Molde'nin teknik direktörü Direktörü Erling Moe, dün basın toplantısını online yaptı. Norveç hükümetinin aldığı sıkı tedbirler nedeniyle bu şekilde davranıldığı bildirildi. Karşılaşma sonrası düzenlenecek basın toplantısı da yine online olarak zoom üzerinden gerçekleşecek.
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