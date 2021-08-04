Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan Koita sözleri! "Molde kadrosunda olmayacak"

Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı ve milli kaleci Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. "Ekuban'ın ayrılma zamanlaması yanlış oldu" diyen Avcı, Koita'nın maç kadrosunda olmayacağını da sözlerine ekledi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Teknik direktörü Abdullah Avcı ve kaleci Uğurcan Çakır soruları yanıtladı.

AVCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

"Molde'nin bize göre avantajı 18 maç oynaması ve fizik olarak hazır olmaları. Ancak en iyi şekilde hazırlandık ve sahada istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum."

"Trabzonspor'un olduğu her yerde yarış vardır. Biz 50 resmi müsabaka planladık, bunun içinde Avrupa'da oynayacaklarımız, Türkiye Kupası ve Süper Lig var. Bir maçla sezonu değerlendirmek çok doğru değildir ama iyi bir başlangıç yapmak, hızlı mesafe almanı sağlar."

"Üst üste kazansak da sabır, oyun dalgalansa da sabır. İyi bir sezon başı planlaması oldu, erken yol aldık ve umarım bunun karşılığını alarak devam ederiz."

Fizik olarak eksiğimizi, hızımızı taraftar tamamlayacak diye düşünüyorum. Onların bize gösterdikleri sabır ve destek çok önemli. Bu takım iyi şeyler yapacak, buna lütfen destek olsunlar. Koita bizimle olmayacak.

Son olarak Ekuban ayrıldı. Hayırlı olsun. Zamanlaması yanlış oldu. Onun suratına da söyledim. Mevkisel olarak çalışmalarımız devam ediyor. Scout ekibimiz bize en iyi şekilde yardımcı oluyor. 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bazen fırsat transferleri çıkar, onları bekleyebiliriz.

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları:

Takımımıza kariyerli oyuncular katıldı. Çok iyi kadromuz var. Sahaya yansıtmamız gerekiyor. Trabzonspor benim yuvam. Her zaman olduğu gibi Trabzonspor'un başarısı için mücadele etmeye devam edeceğim.

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