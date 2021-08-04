Trabzonspor'da yeni transferler takıma çabuk alıştı

Yeni transferler Gervinho, Peres, Hamsik kısa sürede takıma alıştı. Üç oyuncu da istekli görünürken, çift kalelerde Gervinho, savunmacıları bir hayli zorluyor.

Yeni transferler Gervinho, Peres, Hamsik kısa sürede takıma alıştı. Üç oyuncu da istekli görünürken, çift kalelerde Gervinho, savunmacıları bir hayli zorluyor.

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