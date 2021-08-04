04 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yeni transferler takıma çabuk alıştı

Yeniler çabuk alıştı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yeni transferler Gervinho, Peres, Hamsik kısa sürede takıma alıştı. Üç oyuncu da istekli görünürken, çift kalelerde Gervinho, savunmacıları bir hayli zorluyor.

Yeni transferler Gervinho, Peres, Hamsik kısa sürede takıma alıştı. Üç oyuncu da istekli görünürken, çift kalelerde Gervinho, savunmacıları bir hayli zorluyor.

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