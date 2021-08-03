03 Ağustos 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Molde maçı hazırlıklarına devam etti!

Fırtına Molde maçı hazırlıklarına devam etti!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2021

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü evinde Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

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