04 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Hüseyin Türkmen'e iki talip birden!

Hüseyin Türkmen'e iki talip birden!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.08.2021

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekibi Altay'ın Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi. (TS spor haberi)

Süper Lig ekibi Altay'ın Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın genç savunmacıyı takımda tutma kararı verdiği belirtiliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Kaan Ayhan bombası! F.Bahçe ve G.Saray derken... Kaan Ayhan bombası! F.Bahçe ve G.Saray derken...
Fırtına'da Dovbyk için karar verildi! Görüşmeler... Fırtına'da Dovbyk için karar verildi! Görüşmeler...
Yeniler çabuk alıştı Yeniler çabuk alıştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör