04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Hüseyin Türkmen'e iki talip birden!
Son dakika transfer haberleri: Süper Lig ekibi Altay'ın Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i transfer gündemine aldığı ileri sürüldü. Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi. (TS spor haberi)
Süper Lig ekibi Altay'ın Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'i gündemine aldığı ileri sürüldü. Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz ekibinin altyapısından yetişen 23 yaşındaki savunma oyuncusu ile Kayserispor'un da ilgilendiği iddia edildi. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın genç savunmacıyı takımda tutma kararı verdiği belirtiliyor.
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