Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Dev heyecan A Spor'da
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor ile Molde karşı karşıya gelecek. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fırtına, yıldız isimleri kadrosuna kattı ve sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak Trabzonspor-Molde maçı ne zaman, saat kaçta? İşte tüm bilgiler...
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor, Norveç temsilcisi Molde ile karşılaşacak. Maç öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Molde maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
TRABZONSPOR - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Molde maçı 5 Ağustos Çarşamba günü saat 20:30'da HD kalitesiyle A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadelenin rövanşı ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
TRABZONSPOR - MOLDE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Norveç ekibi Molde ile evinde oynayacağı maçı Alman Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers'in yöneteceği açıklandı.
PLAY-OFF TURUNDA RAKİP BELLİ!
2021-22 UEFA Konferans Ligi, UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu.
Yeni düzenlenen turnuvaya 3'ncü ön eleme turundan başlayacak olan Trabzonspor, Nonveç'in Molde takımıyla iki maç oynayacak.
Bordo-mavililer, rakibini geçmesi halinde play-off aşamasına geçecek. Karadeniz ekibinin bu turdaki rakibi ise Roma olacak.
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