Yeni sezon öncesi transfer girişimlerine devam edenTrabzonspor'a, Alexander Sörloth'tan kötü haber geldi. Alman ekibi Leipzig'in Norveçli golcüyü kiralamaya sıcak bakmadığı ve bordo-mavili kulüpten 20 milyon euro talep ettiği kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un kiralık olarak yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü Alexander Sörloth'ta flaş bir gelişme yaşandı. Norveçli yıldızın bonservisini elinde bulunduran Alman kulübü Leipzig, golcü oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadıklarını bordo-mavili yöeticilere iletti.

61Saat'te yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'a, "Oyuncuyu kiralamıyoruz, önceliğimiz satış ve satın alma bedeli 20 milyon Euro'dur" yanıtını verdi.

Bu gelişme üzerine bordo-mavililer oyuncunun transferini askıya aldı.

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