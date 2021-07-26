26 Temmuz 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında ilk 11'ler belli oldu!

Trabzonspor - Kasımpaşa 11'leri belli oldu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 Giriş Tarihi: 26.07.2021

Bruno Peres, Marek Hamsik, Gervinho, Koita ve İsmail Köybaşı gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, 4. hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Maçta iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlayan ve gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, hazırlık maçında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Vitor Hugo, Trondsen, Berat, Marek Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Kasımpaşa: Harun, Tarkan, Brecka, Feyzi, Mortadha, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ahmet, Yusuf, Umut

TRABZONSPOR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Kasımpaşa maçı 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak.

4. HAZIRLIK MAÇI!

Trabzonspor Kasımpaşa maçından önce 3 hazırlık maçı oynadı. Fırtına, bu maçlarda Ümraniyespor'u 5-3, Bandırmaspor'u 1-0'lık skorlarla yendi. Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı. Kasımpaşa, Galatasaray'a 4-2 ve Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mavi beyazlı ekip İstanbulspor'u ise 3-1 mağlup etti.

A SPOR NASIL İZLENİR?

A Spor, Digiturk 88, D Smart 80, Kablo TV 142, Tivibu 381, Turkcell TV+ 74, Vodafone TV 71 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve Youtube üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

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