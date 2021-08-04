Son dakika transfer haberleri: Forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme son olarak Dnipro forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk gelmişti. Bordo-mavili yönetim, Dovbyk için 6.5 milyon Euro isteyen ve indirime yanaşmayan Dnipro ile görüşmeleri devam ettirme kararı aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Yeni sezon kadrosunu büyük ölçüde kuran Trabzonspor'da, sıra en çok merak edilen forvet transferine geldi. Sörloth'u son ana kadar bekleme kararı alan bordo-mavililer, Cornelius cephesinden henüz olumlu yanıt alabilmiş değil. Listede öne çıkan diğer isim Artem Dovbyk. Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki ve 1.89 boyundaki forvet için Dnipro 6.5 milyon dolar istiyor. Talibi çok olan genç futbolcu için kulübü indirim yapılmayacağını bildirdi. Ancak Fırtına, Ukrayna ekibi ile görüşmelerine devam etme kararı aldı.

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