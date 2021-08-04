04 Ağustos 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Trabzonspor, çok konuşulacak bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Özellikle, Marek Hamsik ve Gervinho transferleriyle ses getiren bordo-mavililer, yeni yabancı sınırlaması nedeniyle gözünü yerli isimlere çevirdi. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren yönetim, adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan milli futbolcu Kaan Ayhan'ı takıma kazandırmak için düğmeye bastı. (TS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.08.2021

Yaz transfer dönemine müthiş giren Fırtına; Gervinho, Peres, Hamsik, Koita, Dorukhan ve İsmail'i alarak bombaları üst üste patlattı. Toplamda 4 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan bordo-mavililerde, 8+6 şeklindeki yeni kural nedeniyle rota yerli isimlere çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

Yurt içinde pek çok futbolcu için nabız yoklayan Trabzonspor, Avrupa'daki Türk oyuncular konusunda da detaylı bir çalışma yürütüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu doğrultuda en çok istediği isim; Kaan Ayhan.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

A Milli Takım'ın yıldızı, 3 farklı bölgede görev yapabiliyor. Esas mevki stoper olan Kaan, sağ bek ve ön libero olarak da oynuyor. Fırtına'nın hocası da, Kaan'ı joker adam olarak kadroda görmeyi hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

SASSUOLO İLE YOLLARINI AYIRACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 26 yaşındaki Kaan Ayhan, Sassuolo'dan ayrılma fikrinde. İtalya ekibinde beklediği forma şansını bulamayan ve Serie A'da toplam 785 dakika süre alan Kaan, Süper Lig'de forma giymeye sıcak bakıyor.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de uzun zamandır gündeminde yer alan oyuncu için önümüzdeki günlerde Sassuolo'ya kiralık teklifi yapma planı yapan bordo-mavililerin, teklife satın alma opsiyonu koyup koymayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

Gurbetçi stoper, Almanya'da Schalke 04, Fortuna Düsseldorf ve Eintracht Frankfurt formaları giyerken, 9 gol+8 asist üretti. A Milli Takım'ın da son dönemde banko isimleri arasında yer alan Ayhan, Euro 2020'deki 3 karşılaşmada da şans bulmuştu.

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'dan Kaan Ayhan bombası!

Sassuolo'nun geçen yıl Fortuna Düsseldorf'tan 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek 4 yıllık sözleşme imzaladığı milli oyuncu Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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