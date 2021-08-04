Giresunspor Trabzonspor'dan Flavio'yu kiraladı!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor. Bordo-mavililer Flavio'yu Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiraladığını açıkladı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Flavio'yu Giresunspor'a kiraladığını açıkladı.

İşte o açıklama:

Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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