04 Ağustos 2021, Çarşamba
Giresunspor Trabzonspor'dan Flavio'yu kiraladı!
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Trabzonspor'da, bir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular netleşiyor. Bordo-mavililer Flavio'yu Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a kiraladığını açıkladı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelecek sezon kadroda düşünmediği Flavio'yu Giresunspor'a kiraladığını açıkladı.
İşte o açıklama:
Profesyonel futbolcumuz Flavio Medeiros Da Silva, 2021/2022 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak Giresunspor Kulübü Derneği'ne kiralanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcumuzun 2021/2022 futbol sezonundaki garanti maaş ödemelerinin 150.000.-EUR'luk kısmı Kulübümüz tarafından ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
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